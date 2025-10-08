Lula deve um agradecimento aos rivais. Deveria mandar flores para o domicílio prisional do capitão, um cartão postal para Eduardo Bolsonaro e bombons para os tecelões do centrão. Há seis meses, com a impopularidade a pino, Lula fazia de tudo para melhorar sua imagem. Mas tudo parecia não querer nada com ele. Hoje, as pesquisas lhe sorriem. Na nova sondagem da Quaest, o jacaré surgiu, finalmente, com a boca fechada. A distância entre os que reprovam e os que aprovam o governo, que já foi de 17 pontos, caiu para um ponto. Lula sobe a montanha empurrado pelas maluquices dos opositores.