Em mandatos anteriores, Lula selecionava ministros para o Supremo levando em conta sobretudo os serviços a prestar. Hoje, privilegia os serviços já prestados. Mantido o padrão, o advogado-geral da União Jorge Messias é favorito na corrida pela vaga que se abriu com a aposentadoria precoce de Luís Roberto Barroso.

Ao sinalizar que indicaria para o Supremo seu advogado na Lava Jato, Lula disse que "todo mundo compreenderia" a escolha de Cristiano Zanin: "É meu amigo, meu companheiro." Ao vestir a toga no seu ministro da Justiça Flávio Dino, declarou: "Sempre sonhei que deveríamos ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política".