Ao indeferir nesta segunda-feira o pedido de revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro, Alexandre de Moraes potencializou a impressão de que transforma a descida do capitão pelos nove círculos do inferno num processo de encarceramento em regime de conta-gotas. O "mito" conquistou o direito à excursão ao deixar o rastro de provas que a Polícia Federal seguiu. O que não se imaginava é que o filho Eduardo sopraria as brasas. Quando apreendeu o passaporte de Bolsonaro, Moraes trancou-o no Brasil. Com a tornozeleira e o isolamento social noturno, proibiu-o de deixar Brasília. A prisão domiciliar, decretada cautelarmente no âmbito do inquérito sobre a parceria de Eduardo com Trump, transformou sala de estar de em antessala da cela.