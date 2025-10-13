Assim como não há guerra boa, não existe paz ruim. A fome de Gaza é atenuada pela desobstrução da ajuda humanitária. Ganharam a liberdade os reféns ainda vivos entre os 250 sequestrados pelos terroristas do Hamas há dois anos. Abriram-se as celas de prisioneiros palestinos. Não são avanços negligenciáveis. Mas Trump exagera no autoelogio. O imperador laranja da Casa Branca vinha se referindo ao frágil cessar-fogo em Gaza como "fim da guerra." Em discurso no Parlamento de Israel, nesta segunda-feira, soou ainda mais ambicioso. Proclamou o "nascer histórico de um novo Oriente Médio." Decretou o "fim de uma era de terror e morte." Na prática, Trump declarou guerra à semântica.