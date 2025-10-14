Seria melhor se o povo não soubesse como são feitas as nomeações para cargos públicos e as salsichas. Mas o Planalto passou a admitir publicamente, sem qualquer escrúpulo ou reticência ética, que o governo nomeia não os melhores currículos, mas os politicamente mais rentáveis. Ao enterrar a medida provisória sobre aumento de impostos, o centrão movimentou o Diário Oficial. Por ordem de Lula, estão sendo enviados para o olho da rua os afilhados de deputados infiéis. Na analogia doméstica da ministra Gleisi Hoffmann, o governo não vai mais tolerar quem "vive na sua casa, come da sua comida, mas não é leal."