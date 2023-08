A Justiça condenou quatro presos integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) acusados de planejar o assassinato do promotor de Justiça Lincoln Gakiya e de outras autoridades ligadas à Polícia Federal e ao sistema carcerário de São Paulo. As penas variam de 9 anos a 13 anos de prisão. Gabriel Nekis Gonçalves e Tony Ricardo Silveira foram condenados a 13 anos e 4 meses, no último dia 27, pela juíza Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade, da 3ª Vara Criminal de Presidente Prudente (SP), pelo crime de associação à organização criminosa.