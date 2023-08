PCC chega aos 30 anos enfrentando novo racha interno, dizem as autoridades O PCC (Primeiro Comando da Capital) completa hoje 30 anos enfrentando um novo racha. Segundo fontes ouvidas pela coluna, a cúpula da facção criminosa está dividida desde fevereiro de 2018, quando dois líderes da organização foram assassinados no Ceará. Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, foram mortos a tiros na região metropolitana de Fortaleza. Investigações policiais apontaram que o duplo homicídio foi coordenado por Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho. Ele nega participação no crime. Veja o texto completo de Josmar Jozino