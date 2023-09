Bando corta energia de quarteirão em SP e arromba cofres com joias da Caixa A Polícia Federal investiga um furto ao setor de penhor de joias da Caixa Econômica Federal localizada na rua 13 de maio, número 1.970, no Paraíso, zona sul de São Paulo. O crime aconteceu na semana passada. Os ladrões cortaram a energia elétrica do quarteirão inteiro para concretizar a ação. Fontes ouvidas pela reportagem disseram que a Caixa Econômica Federal ainda não fez um levantamento de quantos cofres foram arrombados e qual o valor levado pelos assaltantes. Mas afirmaram acreditar que o prejuízo pode ser bilionário. Veja o texto completo de Josmar Jozino