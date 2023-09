PF já tem pista de bando que levou joias de cofres do penhor da Caixa em SP A Polícia Federal já tem pista dos assaltantes que invadiram o setor de penhor da Caixa Econômica Federal da rua 13 de Maio, no Paraíso, zona sul paulistana, onde arrombaram cofres com maçarico e fugiram carregando joias de clientes. O crime aconteceu na noite do último dia 23 e foi divulgado em primeira mão pelo repórter Alan Covas, da Jovem Pan. Uma mulher, cujo nome é mantido em sigilo, telefonou para a emissora informando que as joias da família dela tinham sido levadas por ladrões. Veja o texto completo de Josmar Jozino