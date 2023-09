Mulher de Marcola diz que marido passa fome na prisão; governo federal nega Cynthia Gigliolli Herbas Camacho, mulher do preso Marco Willians Herbas Camacho, 55, o Marcola, apontado como o principal líder do PCC (Primeiro Comando da Capital), diz que o marido passa fome na Penitenciária Federal de Brasília. Ela enviou nota à imprensa, por meio do advogado Bruno Ferullo Rita, alegando que Marcola emagreceu 20 kg no presídio por causa da falta de comida que é fornecida ao prisioneiro. Segundo ela, "a alimentação, quando não chega atrasada é escassa e de má qualidade e causa infecção intestinal". Veja o texto completo de Josmar Jozino