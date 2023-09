PCC ameaça matar médica que examinou mulher de presidiário em Avaré (SP) O PCC (Primeiro Comando da Capital), ameaça matar uma médica que examinou a mulher de um preso da Penitenciária 1 de Avaré (SP), apontada inicialmente como suspeita de ter entrado na unidade prisional com objetos ilícitos no corpo, em 15 de julho deste ano, dia de visita ao marido. Nada de ilícito foi encontrado com a visitante. Presos ligados ao PCC entenderam que a mulher sofreu constrangimento e revista vexatória. Segundo a SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária), a facção criminosa disponibilizou R$ 250 mil para concretizar o atentado. Veja o texto completo de Josmar Jozino