Fantasma, suposto chefão do tráfico de drogas do PCC em SP, é preso em SC André Luís da Silva Ribeiro, 37, o Fantasma — apontado como o chefe do tráfico de drogas do PCC (Primeiro Comando da Capital) em todo o interior paulista — tem esse apelido por ser discreto, não gostar de aparecer e muito menos de deixar rastros. Ele estava foragido havia nove meses. Fantasma, porém, foi caçado e capturado na segunda-feira (4) em Florianópolis (SC). A mulher dele, Priscila Câmara Gregório, também acabou detida. Com o casal, policiais dizem ter apreendido um veículo, sete telefones celulares e documentos. Veja o texto completo de Josmar Jozino