Rota e Gaeco deflagram operação contra lavagem de dinheiro de chefes do PCC Promotores de Justiça do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e policiais militares da Rota deflagram nesta manhã mais uma fase da Operação Sharks, voltada a desarticular lideranças do PCC (Primeiro Comando da Capital). São cumpridos 26 mandados, sendo três de prisão e 23 de busca e apreensão nos estados de São Paulo e da Bahia. Os alvos são familiares e "laranjas" de Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, e Odair Lopes Mazzi Júnior, o Dezinho. Veja o texto completo de Josmar Jozino