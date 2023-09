Acusado de planejar o roubo de R$ 1 bilhão do BB continuará preso em SP A Justiça de São Paulo indeferiu o pedido de transferência do preso Alceu Ceu Gomes Nogueira, 41, para uma penitenciária federal. A solicitação havia sido feita pela SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária) em junho deste ano. O preso, conhecido como Cara Branca, foi condenado a 11 anos e 4 meses sob a acusação de ter planejado o roubo de R$ 1 bilhão da agência do Banco do Brasil da Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo, em 2 de outubro de 2017. A quadrilha foi presa por policiais civis horas antes de praticar o crime. Veja o texto completo de Josmar Jozino