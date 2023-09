Justiça condena bando que comprava droga do PCC e revendia na 'cracolândia' A Justiça de São Paulo condenou 10 réus acusados por tráfico de drogas na Alameda Cleveland e na rua Helvétia, região no Centro de São Paulo conhecida como "cracolândia", entre os meses de agosto a dezembro de 2021. As penas variam de cinco anos a nove anos e seis meses de prisão em regime fechado. Segundo investigações do Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico), unidade da Polícia Civil, a quadrilha adquiria pedras de crack do PCC (Primeiro Comando da Capital), e revendia a droga para centenas de viciados na "cracolândia". Veja o texto completo de Josmar Jozino