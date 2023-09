Antônio Rodrigues dos Santos Filho não é mais o diretor-geral da Penitenciária 1 de Avaré, no interior de São Paulo. Ele foi afastado do cargo no último dia 15, em meio a pressões exercidas por chefes do PCC (Primeiro Comando da Capital) recolhidos naquela unidade. Além dele, o secretário estadual da Administração Penitenciária, Marcelo Streifinger, coronel reformado da PM, subordinado ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), também trocou o coordenador dos presídios da região noroeste de São Paulo, Carlos Alberto Ferreira Souza.