Presa faz fotos de biquíni em cela na Paraíba e posta em sites de adultos A presa Brenda Ferreira, que está na Penitenciária Feminina de Patos, na Paraíba, produziu de dentro da cela fotos e vídeos íntimos para vender o conteúdo em sites adultos. As imagens acabaram vazando e viralizaram nas redes sociais. A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Brenda. A direção da unidade prisional foi comunicada e imediatamente determinou uma revista na cela em que ela está detida. Segundo agentes penitenciários, no xadrez dela foram apreendidos um telefone celular, carregador e fone de ouvido. Veja o texto completo de Josmar Jozino