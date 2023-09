Soldado da PM, motorista de coronel, vendia drogas na 'cracolândia', diz MP O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) se manifestou ontem contrário ao pedido de revogação da prisão preventiva do soldado da Polícia Militar Geovany Jorge Alves da Silva Júnior, 37, investigado por suspeita de tráfico de drogas na "cracolândia", região central de São Paulo. O soldado trabalhava em um batalhão em Campos Elísios, era motorista de um coronel, comandante da unidade, e foi preso em flagrante no dia 18 de agosto deste ano com um mecânico de uma oficina, de 31 anos, que também teve negada a revogação da preventiva. A Justiça deve analisar o caso nos próximos dias. Veja o texto completo de Josmar Jozino