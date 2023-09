Com sintomas covid-19, presos relatam descaso da Penitenciária de Brasília Presos de uma ala da Penitenciária Federal de Brasília relataram aos familiares no dia de visita que estão com sintomas de covid-19 — como febre alta, tosse, falta de ar, dores muscular e na garganta —, mas não recebem atendimento adequado. A ala abriga prisioneiros ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital). A maioria foi transferida da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP), a pedido do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) sob a alegação de integrar a facção criminosa e participar de plano de fuga. Veja o texto completo de Josmar Jozino