Preso que não queria ser solto acompanhou 11 Copas do Mundo na prisão em SP Lupércio Ferreira de Lima, o Mala, era um dos presos mais folclóricos e reverenciados da antiga Casa de Detenção, no Carandiru, zona Norte de São Paulo. Condenado por tráfico de drogas, ele passou a metade da vida na prisão, onde acompanhou 11 Copas do Mundo, de 1958 a 1998. Em julho de 1998, após se decepcionar com a derrota da Seleção Brasileira de Futebol para a França, ganhou a liberdade. Mas, com medo da violência nas ruas paulistanas e sem ter para onde ir, o Vovô da Detenção, como era carinhosamente chamado, não quis ficar longe da prisão. Veja o texto completo de Josmar Jozino