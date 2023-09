Marmita de preso em cadeia do PCC tinha arroz, carne e 2 kg de cocaína Policiais penais encontraram dois quilos de cocaína na marmita atribuída ao preso Antônio Cícero Almeida da Silva, 47, recolhido na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, um dos mais fortes redutos do PCC (Primeiro Comando da Capital) no estado de São Paulo. A cocaína estava misturada ao arroz, carne e pimentão. O forte cheiro chamou a atenção dos agentes. A mulher do prisioneiro, uma manicure de 39 anos, foi presa em flagrante sob a acusação de tráfico de drogas. O caso aconteceu em 25 de junho deste ano, mas só veio a público agora. Veja o texto completo de Josmar Jozino