A prisão de Haren, localizada em Bruxelas (Bélgica), é chamada de "resort" por oferecer instalações modernas e tecnológicas, salas de informática, academia de ginástica, áreas de caminhada, bibliotecas, departamentos médicos e tratamento humano aos presos da unidade. É lá que está recolhido, desde junho deste ano, o ex-major da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, Sérgio Roberto de Carvalho, 64, o Major Carvalho, conhecido na Europa como "Escobar brasileiro" e apontado como um dos maiores narcotraficantes do mundo.