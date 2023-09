Ex-líder do PCC acusado por lavagem de dinheiro em SP se exibia em jatinho O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) denunciou na última segunda-feira (25) Marcos Roberto de Almeida, 53, o Tuta, ex-líder do PCC (Primeiro Comando da Capital) nas ruas, pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ele foi expulso da facção em abril do ano passado. Outras nove pessoas, incluindo a mulher, cunhados e amigos de Tuta, foram denunciados pelos mesmos crimes. O ex-chefe do PCC teve a prisão preventiva decretada pela Justiça assim com outros dois acusados, mas continua foragido. A dupla de comparsas foi detida. Veja o texto completo de Josmar Jozino