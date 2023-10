Justiça de SP condena 7 líderes do PCC a 12 anos por organização criminosa A Justiça condenou ontem (9) sete integrantes da cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital), por associação à organização criminosa. Os réus são considerados de altíssima periculosidade e foram transferidos em 2019 da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (interior de São Paulo) para presídios federais. Cláudio Barbará da Silva, o Barbará; Almir Rodrigues Ferreira, o Nenê do Simeone; Rogério Araújo Taschini, o Taschini; Reginaldo do Nascimento, o Jatobá; Célio Marcelo da Silva, o Bin Laden; Cristiano Dias Gangi, o Cris; e José de Arimatéia Pereira Faria de Carvalho, o Pequeno, foram condenados a 12 anos de prisão cada um. Veja o texto completo de Josmar Jozino