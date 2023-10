Acusado de ser o dono de dez toneladas de cocaína com destino à Europa, o mafioso sérvio Aleksandar Nesic, 31, preso pela Polícia Federal no último dia 5 no Guarujá, Baixada Santista, havia sido detido dois meses antes por policiais civis na Vila Buarque, centro de São Paulo, mas acabou liberado. Na tarde de 4 de agosto, Aleksandar Nesic tomava cerveja em um bar na rua Martim Francisco, acompanhado de um compatriota de 45 anos e do amigo José Roberto de Santana, 58, até então foragido da Justiça e condenado a 7 anos e 3 meses de prisão pelo roubo de uma joalheria nos Jardins (SP) em 2017.