Briga entre Andinho e Vida Loka em penitenciária federal expõe racha no PCC Uma briga na Penitenciária Federal de Brasília entre Abel Pacheco de Andrade, o Vida Loka, e Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho, dois presos da cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital), expõe o racha interno na maior facção criminosa do Brasil. O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) apurou que no final de agosto deste ano Vida Loka e Andinho entraram em luta corporal durante o banho de sol - ambos saíram do combate lesionados. Veja o texto completo de Josmar Jozino