Aconteceu três anos atrás. Era final de uma madrugada quente de verão. Familiares de um preso tido como um dos chefes do PCC (Primeiro Comando da Capital), a maior facção criminosa do Brasil, dormiam tranquilamente em uma casa num condomínio de classe média em São Paulo. O sogro do presidiário estava em um quarto, a sogra em outro, e a cunhada em um terceiro aposento. A mulher do integrante da facção criminosa repousava na cama com a criança caçula. Os outros filhos também dormiam.