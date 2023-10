Mulher acusa deputado Delegado da Cunha de agressão em Santos O deputado federal Carlos Alberto da Cunha (PP-SP), conhecido como Delegado da Cunha, é acusado de agredir e ofender com palavrões a companheira Betina Raísa Grusiecki Marques, 28. Um boletim de ocorrência foi registrado no último domingo (15) na Delegacia de Defesa da Mulher, em Santos (litoral de São Paulo). Ouvido pela reportagem, o parlamentar negou as acusações e disse que ele é vítima (veja abaixo). Veja o texto completo de Josmar Jozino