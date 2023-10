Foi com a ajuda do então cabo do Exército Leonardo Floriano dos Santos que assaltantes ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) invadiram o quartel do 6º Batalhão de Infantaria Leve de Caçapava (SP) em 8 de março de 2009, e roubaram sete fuzis calibre 7,62. Segundo a Justiça Militar, o cabo, cujo nome de guerra era Floriano, conhecia bem o quartel por dentro e também por fora, principalmente as áreas de vulnerabilidade, como a vegetação que prejudicava a visibilidade à distância, as cercas de arames e as deficiências de iluminação.