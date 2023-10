Bala que matou PM da Rota no Guarujá não saiu de arma achada pela polícia Laudo pericial ao qual a coluna teve acesso concluiu que bala que matou o soldado da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) Patrick Bastos Reis, 30, no Guarujá, Baixada Santista, não partiu da pistola 9 mm apreendida pela Polícia Civil. Erickson David da Silva, 28, o Deivinho, foi acusado de ser autor dos disparos que tirou a vida do soldado Reis e feriu o sargento Guilherme Sutério Gomes, no dia 27 de julho. Os militares faziam patrulhamento preventivo na favela da Vila Zilda quando foram baleados. Veja o texto completo de Josmar Jozino