Um IPM (Inquérito Policial Militar) presidido pelo Exército brasileiro apura se as armas que sumiram do arsenal de guerra de Barueri, na Grande de São Paulo, foram compradas por traficantes de drogas do Rio de Janeiro. As suspeitas aumentaram depois que os responsáveis pelo IPM tiveram acesso a um vídeo mostrando criminosos do estado fluminense olhando as armas. O UOL apurou que os militares analisaram as imagens e reconheceram o armamento.