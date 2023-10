Acusado de matar PM no Guarujá nunca foi 'sniper do tráfico', diz advogada Apontado por policiais como "sniper do tráfico", Erickson David da Silva, 28, o Deivinho, segundo sua advogada, "mal sabe atirar, nunca pegou em arma de precisão e não passava de olheiro (vigia) de uma biqueira (ponto de venda de drogas) no Guarujá (SP)". Deivinho é acusado de matar o soldado da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) Patrick Bastos Reis, 30, em 27 de julho deste ano. O policial militar fazia patrulhamento com outros colegas de farda na Vila Zilda e estava na viatura da Rota quando foi atingido por disparo de pistola 9 mm. Veja o texto completo de Josmar Jozino