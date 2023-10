A Polícia Civil já sabe que um assaltante de bancos e carros-fortes de São Paulo, ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital), recusou as armas furtadas do arsenal de guerra do Exército em Barueri (SP). No total foram levadas 13 metralhadoras calibre .50 e outras oito de calibre 7,62. O assaltante está foragido, mas vem sendo monitorado desde que policiais civis apreenderam uma metralhadora calibre .50 em um dos endereços dele. Os agentes interceptaram conversa do criminoso, na qual ele rejeita os armamentos por causa do péssimo estado de conservação.