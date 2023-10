Polícia prende em SP herdeiro de um dos maiores narcotraficantes do Brasil A Polícia Civil prendeu na noite da segunda-feira (23), Gabriel Donadon Loureiro Pereira, 28, filho de Anderson Lacerda Pereira, 43, o Anderson Gordão, apontado como um dos maiores narcotraficantes do país e ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital). A operação para prender Gabriel foi batizada de O Herdeiro, já que ele havia assumido os negócios ilícitos do pai, preso na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau desde setembro do ano passado, quando foi capturado em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Veja o texto completo de Josmar Jozino