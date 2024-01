Delegado que tirou calcinha de escrivã algemada em SP escapou de demissão Foi um escândalo internacional. O vídeo caiu na internet e correu o mundo. As imagens mostravam um delegado da Corregedoria da Polícia Civil mandando tirar à força a calça e a calcinha de uma escrivã algemada, investigada por concussão, no 25º DP (Parelheiros), zona sul paulistana. O caso aconteceu em 15 de junho de 2009, mas só se tornou público em fevereiro de 2011. Durante esse período, o delegado foi elogiado por seus superiores hierárquicos e só foi afastado da Corregedoria em razão da enorme repercussão do episódio na mídia. Veja o texto completo de Josmar Jozino