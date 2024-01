Os paraguaios Cristhian Ivan Alvarez Mendoza, 29, e Cristhiam David Busto Velazquez, 28, condenados por tráfico de drogas, fugiram da Penitenciária de Itaí (SP), na tarde de domingo (14). Ambos cumpriam pena na ala de regime semiaberto. Essa é a segunda fuga em 20 dias, dizem agentes penitenciários, em unidade de regime semiaberto no estado. No Natal, sete detentos fugiram danificando o alambrado no CDP (Centro de Detenção Provisória) do Belém, na zona leste paulistana.