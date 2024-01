Carlos Daniel da Cruz Andrade, o Nego, e Lucas da Conceição, o Pepa, ambos de 18 anos, se encontraram em um bar de Parelheiros, na zona sul de São Paulo, na noite do último dia 18. Segundo a Polícia Civil, os dois combinaram de roubar uma adega na região. Eles saíram em uma motocicleta, mas no meio do caminho mudaram de ideia, ao avistar uma mulher sozinha pilotando uma moto, na Estrada Ecoturística, no mesmo bairro. A dupla decidiu atacá-la, conforme a versão de policiais.