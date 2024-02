Dois policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) foram baleados na manhã de hoje (7) quando subiam o Morto do Tetéu, em Santos, no litoral paulista, em patrulhamento de rotina. Os PMs foram levados para a Santa Casa da cidade e o estado de saúde de ambos não foi informado. O delegado seccional de Santos, Rubens Eduardo Barazal, disse ao UOL que os militares foram baleados durante troca de tiros com criminosos.