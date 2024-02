Maria Rita Bispo dos Santos, 43, era formada em física pela Uesc (Universidade Estadual Santa Cruz), em Ilhéus, na Bahia. Chegou a dar aulas de física, química e matemática em casa para filhos de médicos, juízes, advogados e políticos da região. A brasileira que ajudou a formar vários estudantes teve um fim trágico. Foi encontrada morta, com um corte profundo no pescoço, no quarto do Hotel De L'Europe, em Paris, na França, em 13 de janeiro deste ano. Um brasileiro foragido é suspeito de envolvimento no crime.