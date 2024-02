A Justiça de São Paulo converteu o flagrante de Karen Moura Tanaka Mori, 37, em prisão preventiva. Ela foi presa no último dia 8 por suspeita de lavar dinheiro para integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) na Baixada Santista. Karen, chamada por policiais civis de "Japa do PCC", é investigada por lavagem de dinheiro e associação à organização criminosa. Ela era casada com Wagner Ferreira da Silva, 33, o Cabelo Duro, um narcotraficante assassinado em fevereiro de 2018 no Tatuapé, zona leste de São Paulo.