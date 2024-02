PCC usou milhões ao tentar resgates em prisão; CV parece que fugiu de graça Investigações da Polícia Federal apontam que o PCC (Primeiro Comando da Capital) gastou milhões de reais em 2022 para tentar resgatar líderes da maior facção criminosa do país recolhidos em prisões federais. Já o CV (Comando Vermelho) não investiu um centavo, segundo informações preliminares da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), e mesmo assim dois presos da organização criada no Rio de Janeiro fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) esta semana. As investigações apontam que houve falhas na segurança. Veja o texto completo de Josmar Jozino