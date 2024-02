Presos do PCC tiveram acesso a armas no presídio de Mossoró (RN) em 2019 A fuga de dois presos do CV (Comando Vermelho) da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) na última quarta-feira (14) não foi a única falha registrada na segurança da unidade, até então considerada de segurança máxima pelas autoridades carcerárias. Em 28 de dezembro de 2019, o preso José de Arimatéia Pereira Faria de Carvalho, o Pequeno, 39 anos, apontado como integrante da cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital), driblou seguranças do presídio e teve acesso a duas espingardas calibre 12. Veja o texto completo de Josmar Jozino