Após a fuga de dois presos do CV (Comando Vermelho) do Presídio Federal de Mossoró (RN), o CRP (Centro de Readaptação Penitenciária) de Presidente Bernardes, na região oeste do estado de São Paulo, disputa o status da unidade prisional mais segura do Brasil. Foi a primeira fuga da história registrada em uma das cinco penitenciárias federais construídas no mesmo modelo no país e administradas pelo governo federal. As outras ficam em Campo Grande (MS); Catanduvas (PR), Porto Velho (RO) e Brasília (DF).