Fugitivos de Mossoró estavam no RDD há 5 meses sem sair da cela, diz juiz Os presos Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, estavam em RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) desde setembro do ano passado e sem sair, cada um, de sua cela individual. A informação foi dada pelo juiz-corregedor do presídio de Mossoró, Walter Nunes, em entrevista à imprensa nesta semana. Ele classificou a fuga como "o episódio mais grave da história dos presídios de segurança máxima do Brasil". Veja o texto completo de Josmar Jozino