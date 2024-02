Desde 2006 o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado) de Presidente Prudente (SP), subordinado ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), investiga as ações do PCC (Primeiro Comando da Capital). Segundo Gakiya, a facção está rachada e enfrenta a sua pior crise em 30 anos de existência. O promotor fez uma radiografia da guerra interna na organização e explicou que o conflito teve início em 2012 na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP) e culminou este ano na Penitenciária Federal de Brasília.