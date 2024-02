Tereza Padilha Silva, 86, avó de Rogério Mendonça da Silva, 35, um dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, conversou conversou co a reportagem do UOL às 14h42 deste domingo (18). Ela mora no Ramal de Cassirian, no Acre. A avó de Rogério contou que não tem notícias dele, mas queria lhe transmitir um recado: pediu que se entregasse às autoridades para cumprir a pena e assim saberia que ele está vivo. Tereza afirmou que não vê Rogério desde setembro, quando ele foi transferido para o presídio federal. Ela acrescentou que ninguém da família chegou a visitá-lo em Mossoró e que a falta de informações sobre o neto é um tormento.