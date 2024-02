Fugitivos de Mossoró (RN) não conseguiram escapar de prisão comum no Acre "Dessa vez, não deu certo, mas nós vamos continuar tentando até conseguir". A frase proferida por Rogério Mendonça da Silva, em 24 de julho de 2013, durante tentativa de fuga em presídio comum em Rio Branco, no Acre, foi o prenúncio do que aconteceria 11 anos depois, em Mossoró (RN). Eram 11h30. Rogério, o fiel comparsa, Deibson Cabral Nascimento, e outros quatro presos tentaram fugir da Unidade de Regime Fechado 02, em Rio Branco. Os prisioneiros já tinham serrado as grades das celas 2, 10, e 11 do pavilhão 6. Veja o texto completo de Josmar Jozino