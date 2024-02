Presídio federal de Brasília vira bomba relógio do PCC após racha na facção A Penitenciária Federal de Brasília virou uma espécie de bomba relógio do PCC (Primeiro Comando da Capital), que se explodir pode deixar baixas na liderança da facção criminosa. Presos da cúpula da organização recolhidos no presídio viraram rivais e trocaram ameaças mútuas de morte. A unidade prisional abriga o líder máximo do PCC, Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, e os agora inimigos Roberto Soriano, o Tiriça; Abel Pacheco de Andrade, o Vida Loka; e Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho. Veja o texto completo de Josmar Jozino