Presos de SP são removidos para presídio federal em meio ao racha no PCC Os presos Anderson Struziatto dos Santos, 35, e Cleber Andrade de Oliveira, 45, acusados de integrar o PCC (Primeiro Comando da Capital) foram transferidos na noite de ontem (22) da Penitenciária 1 de Avaré (SP), para a Penitenciária Federal de Porto Velho. Ambos deixaram a unidade de Avaré, foram levados para o CDP (Centro de Detenção Provisória) do Belém, na zona leste paulistana, e de lá seguiram algemados, acorrentados e escoltados até o aeroporto de Congonhas, na zona sul, onde embarcaram com destino a Rondônia. Veja o texto completo de Josmar Jozino