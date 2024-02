Carro-bomba, ouro, avião da Vasp: quem são novos rivais de Marcola no PCC Roberto Soriano, 50, o Tiriça, Abel Pacheco de Andrade, 49, o Vida Loka, e Wanderson Nilton de Paula Lima, 45, o Andinho, eram da ala radical e mais violenta do PCC (Primeiro Comando da Capital), segundo o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo). Tiriça, Vida Loka e Andinho são os novos rivais de Marco Willians Herbas Camacho, 56, o Marcola, líder máximo do PCC. Veja o texto completo de Josmar Jozino